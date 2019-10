« Les règlements de compte, ce n’est pas moi, ça » – Isabelle Sachet

De nombreux agents de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) estiment que l’éviction de leur directrice Christiane Ah-Scha n’est pas « anodine ». Selon eux, c’est un « règlement de comptes » du directeur de cabinet de la ministre des Solidarités. Isabelle Sachet s’en défend et affirme « je n’ai pas l’habitude de travailler comme cela ». Elle précise avoir proposé un poste à l’ancienne directrice de la DSFE qui l’aurait refusé.

Depuis l’éviction cette semaine de Christiane Ah-Scha, les langues se délient à la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) de la Polynésie. En effet, ils sont nombreux à dire que ce changement « n’est pas anodin ». Beaucoup considèrent que le directeur de cabinet de la ministre Isabelle Sachet a usé de son pouvoir et que l’éviction de l’ancienne directrice « c’est un règlement de comptes, une vengeance du directeur de cabinet de la ministre ».

Depuis février de cette année, la ministre des solidarités a pris comme directeur de cabinet Jean-Michel Garrigues. Ce dernier avait effectué l’intérim à la direction des Affaires sociales après que Virginie Amaru ait démissionné de son poste en mai 2016.

Et pour éviter le « copinage », le président du Pays avait demandé à ce qu’un membre du parquet général de Papeete participe à la commission de recrutement ainsi qu’un représentant de la Direction générale des ressources humaines et un autre de la Direction de la réforme de l’administration. Trois candidatures avaient alors été retenues, celles de Christiane Ah-Scha, Jean-Marie Savio, et Jean-Michel Garrigues. Et c’est Christiane Ah-Scha qui avait obtenu le poste. Jean-Michel Garrigues, lui, avait été nommé chef de service du Service patrimoine archivistique et audiovisuel, avant de rejoindre le ministère des Solidarités d’Isabelle Sachet. « Il n’a effectivement pas apprécié qu’il n’ait pas été nommé puisqu’il a assuré l’intérim pendant plusieurs mois », lâche un agent de la DSFE.

La ministre des Solidarités réfute cette interprétation et affirme : « je n’ai pas l’habitude de travailler comme cela »

La ministre précise d’ailleurs avoir proposé un poste à Christiane Ah-Scha qui l’aurait refusé.