Direction des solidarités : la ministre a fait « des promesses un peu floues »

Isabelle Sachet, ministre des Solidarités, a rencontré ce vendredi les travailleurs sociaux qu’elle considère comme sa « famille » et a affirmé « j’ai trouvé des personnes heureuses et moi aussi je suis très heureuse ». Les syndicats considèrent qu’elle leur a fait « des promesses un peu floues » et veulent être reçus la semaine prochaine faute de quoi un préavis de grève sera déposé.

Ils étaient plus d’une centaine de travailleurs sociaux à avoir répondu à la convocation de leur ministre de tutelle Isabelle Sachet. Dès le début de son discours la ministre a annoncé : « je ne suis pas venue pour qu’on se dispute ». Elle a ensuite affirmé aux agents qu’ils avaient sa « confiance (…, j’ai toujours été là pour vous défendre ».

Pour alléger la charge de travail des agents, la ministre a proposé que les procédures d’aides sociales soient « simplifiées », pour qu’ils puissent « retourner à leur cœur de métier qui est d’être à côté de la population (…). Je vous considère comme une famille ». Elle leur a aussi demandé de faire remonter leurs besoins, notamment en formation continue. Elle a annoncé qu’elle fera appel à la Direction de la modernisation et des réformes de l’administration (DRMA) pour recenser les besoins de la DFSE.

Isabelle Sachet leur a rappelé qu’elle a réussi l’an dernier à obtenir 12 postes sur la vingtaine demandée, et a conclu : « je pense que j’ai été une bonne avocate ». Mais durant la réunion, et après plusieurs questions des agents, elle a finalement convenu « je ne peux pas vous donner toutes les réponses aujourd’hui ».

Au sortir de la réunion, la ministre s’est dite satisfaite. « J’ai trouvé des personnes heureuses et moi aussi je suis très heureuse ». Elle considère que cette réunion était « nécessaire et j’ai bien fait de l’organiser ». Elle a d’ailleurs annoncé qu’elle reviendra vers eux pour leur présenter sa nouvelle feuille de route qu’elle a intitulée « le plan pour la paix ». Elle affirme : « on a réussi à mettre de la cohésion dans cette belle équipe de la DSFE ».

Autre son de cloche du côté de la délégué syndicale de A Tia i Mua, Claudine Laugrost. Elle considère qu’Isabelle Sachet leur a fait « des promesses un peu floues » et attend de voir les résultats. Elle dénonce le manque de personnel, alors même qu’il y a des candidatures qui ont été déposées et qui sont selon elle « bloquées dans les ministères (…) pour des raisons obscures qui nous échappent ». Elle explique que certains de ses collègues sont même à la « limite du burn-out ». Claudine Laugrost espère que la ministre recevra les syndicats dès la semaine prochaine, faute de quoi un préavis de grève sera déposé : « S’il faut passer par un préavis de grève, on le fera. Ce n’est pas ce qu’on préfère, nous sommes des travailleurs sociaux, donc pour le dialogue social »

À la question de savoir si, dans le budget 2020, la ministre a inscrit d’autres postes de travailleurs sociaux, celle-ci a simplement répondu « on va arrêter là car on va commencer et c’est à eux qui je suis venu parler en priorité ».