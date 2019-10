Le conseil des ministres vient de nommer Valérie Hong Kiou directrice des Solidarités, de la famille et de l’égalité (DFSE) en remplacement de Christiane Ah-Scha.

Le conseil des ministres a validé en conseil des ministres l’éviction de Christiane Ah-Scha. La ministre de tutelle a effectivement avancé que pour des problèmes de « incompatibilité d’humeur, de déloyauté manifeste et de perte de confiance » elle a préféré se séparer de sa directrice. Et c’est Valérie Hong Kiou assurera l’intérim. Elle est assistante sociale de formation, a été chef de service de la circonscription de Pira’e, responsable de tout ce qui relevait de l’adoption, et responsable du département des aides sociales.

A lire aussi: Les agents du service social tirent la sonnette d’alarme et refusent l’éviction de leur directrice