Les us et coutumes ma’ohi en 81 mots

L’association Parau publie «Les Us et coutumes ma’ohi en quelques mots », de ahima’a à ‘ukulele, sous la direction de Sylvia Richaud et Antoine Leca. Des articles courts pour une lecture facile mais passionnante, qui s’adresse aussi bien à la jeunesse polynésienne qu’au visiteur passionné.

Une trentaine de contributeurs, essentiellement locaux, ont participé à cet ouvrage qui retrace en 81 mots et autant de chapitres les concepts clés de la société polynésienne d’hier et d’aujourd’hui, choisis par Sylvia Richaud et Antoine Leca.

Le livre fait appel à plusieurs universitaires, comme Carole et Florent Atem, Mirose Paia ou Karine Frogier, sans oublier Louise Peltzer, ex présidente de l’UPF aujourd’hui à la retraite à Paris. Parmi les contributeurs issus de la société civile, Voltina Roomataaroa-Dauphin et Guillaume Taimana, qui ont officié au Service de la traduction, ou des auteurs issus de l’enseignement, comme Edgar Tetahiotupa. On retrouvera également des textes d’Éliane Tevahitua, de Maiana Bambridge ou du botaniste Jean-François Butaud, de Simone Grand, et de Tara Hiquily du Musée de Tahiti et des Îles,

Le livre vise un public aussi bien local qu’international, mais Sylvia Richaud souhaite avant tout éveiller l’intérêt des jeunes Polynésiens, qu’ils soient lycéens, étudiants ou enseignants. D’abord tiré à peu d’exemplaires, l’ouvrage est en cours de réimpression pour une plus large diffusion. Le livre est distribué dans les librairies Klima et Odyssée.

Par ailleurs, l’association Parau s’emploie à publier « ce que les autres éditeurs ne publient pas, » notamment des ouvrages en langue tahitienne. Le prochain, dit Sylvia Richaud, sera consacré aux expressions et dictons en langue tahitienne, en version bilingue.