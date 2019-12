La lettre au Père Noël d’Extinction Rebellion Fenua

Après le Black Friday, le mouvement de désobéissance civile, « Extinction Rebellion » Fenua a mené des actions contre la surconsommation dont sont synonymes les fêtes de Noël. Les membres du mouvement ont également rédigé une lettre au Père Noël un peu particulière.

Ce weekend, le mouvement local d’Extinction Rebellion s’est rendu au salon de Noël afin de « dénoncer le capitalisme et le consumérisme qui s’est emparé des fêtes de Noël ». « Ce système condamne notre avenir, ne pas le faire tourner c’est offrir un avenir à nos enfants » indique le mouvement de désobéissance civile sur sa page Facebook en partageant des photos de l’action. On y voit plusieurs membres munies de banderoles pour interpeller les visiteurs du salon : « Planter au lieu d’acheter », « Au fenua pour Noël, Aita remplir nos poubelles », « Pour les fêtes achetons local pour la planète c’est vital », « Cher Papa Noera, sauve le fenua ». Extinction Rebellion a également rédigé une lettre au Père Noël. « Cette année, je suis fiu de te demander des cadeaux, les grands racontent que notre planète est en train de mourir » écrit cet enfant fictif au vieux monsieur à la grande barbe blanche. « Mon plus grand souhait c’est que les adultes soignent la planète qu’on a rendu malade, est-ce que tu peux les aider Papa Noera ? ».

« Papa Noera, je veux un avenir pour Noël », termine cette lettre plutôt atypique… En espérant qu’elle sera entendue…