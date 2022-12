Correctionnel pour Bill Ravel, non-lieu pour Jean-Christophe Bouissou

L’homme d’affaires Bill Ravel, Gaston Tetuanui et l’ancien conseiller technique de l’Équipement Jean Chin Foo, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour “trafic d’influence” ont appris nos confrères de Tahiti Infos. Le juge d’instruction qui enquêtait sur ce second volet de l’affaire « Ravel – Le Gayic » n’a en revanche pas retenu de charge de corruption et a rendu des ordonnances de non-lieu pour sept autres mis en cause, dont le vice-président Jean-Christophe Bouissou. Le parquet a fait appel de ces décisions précise le quotidien.



L’affaire avait démarré le 25 juin 2009, suite à une dénonciation anonyme accusant Cyril Le Gayic de détourner des fonds de la trésorerie de son syndicat. Une enquête pour “détournements de fonds publics” ouverte par le parquet avait montré que le président du CSIP avait encaissé des fonds destinés à la confédération sur son compte personnel et qu’il avait reçu de l’argent de Bill Ravel, propriétaire de la société Pétrocean. Des faits qui ont été jugés en juin dernier. Le syndicaliste et l’armateur, qui avaient écopé respectivement de trois ans de prison dont deux avec sursis de deux ans de prison avec sursis, à chaque fois accompagné d’une amende de 11 millions de francs, ont fait appel.

Mais comme le rappelle ce matin Tahiti Infos, les investigations avaient aussi révélé que l’homme d’affaires, alors en pleine discussion avec les autorités sur son projet King Tamatoa, avait aussi effectué des versements en numéraires à plusieurs hommes politiques ou fonctionnaires. Des versements au centre d’un second volet de l’affaire et d’une enquête distincte menée par le juge d’instruction Thierry Fragnoli. L’ancien ministre de l’Équipement James Salmon, son ex-conseiller Jean Chin Foo, l’apporteur d’affaire Gaston Tetuanui, le haut-fonctionnaire Emmanuel Sztejnberg-Martin, la comptable de Bill Ravel Carole Toofa, étaient cités dans cette enquête sur des remises d’argent représentant au total près de 45 millions de francs.

Trois renvois, sept non-lieux

Jean-Christophe Bouissou faisait aussi partie des mis en examen. Un versement de 900 000 francs était apparu dans les comptes de sa radio Taui FM en 2007. Une somme liée à la campagne des législatives d’alors, avait expliqué l’actuel vice-président, qui a assuré aux enquêteurs avoir respecté les « règles démocratiques », comme le rapporte le quotidien. Bill Ravel lui avait aussi remis 500 000 francs début 2008, via Emmanuel Sztejnberg-Martin, mais toujours pour « aider » Taui FM, a précisé Jean-Christophe Bouissou qui a toujours nié des liens entre ces versements et le soutien au projet de King Tamatoa, notamment au travers d’un texte d’exonérations fiscales voté en 2010. Des explications qui ont convaincu le juge d’instruction qui a donc prononcé une ordonnance de non-lieu en faveur de Jean-Christophe Bouissou.

Le juge d’instruction a également prononcé, toujours d’après Tahiti Infos des non-lieux pour la comptable de Bill Ravel, Carole Toofa, l’épouse de l’ancien dirigeant de Pétrocean et « passeur d’enveloppe » Alain Kim Than Trong, Barbara Than Trong, le conseiller du ministre Charles Thunot, et l’ancien ministre de l’Équipement, James Salmon, qui a bien touché de l’argent de l’armateur mais sans contrepartie avérée. Le juge d’instruction a écarté tout pacte de corruption entre les protagonistes, mais a tout de même retenu des faits de trafic d’influence pour Bill Ravel, Gaston Tetuanui et l’ancien conseiller technique de James Salmon Jean Chin Foo, qui aurait touché pas moins de 14,4 millions de francs, sur fond de convention sur le transport d’hydrocarbure. Les trois hommes seront donc jugés devant le tribunal correctionnel.