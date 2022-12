Coupe du monde 2022 : le Maroc surprend le Portugal et jouera les demi-finales

On n’arrête plus les Marocains ! Une semaine après avoir éliminé l’Espagne, l’un des grands favoris de la Coupe du monde au Qatar, l’équipe du Maroc bat le Portugal (1-0) en quarts de finale ce samedi et devient la première nation africaine à rejoindre les demi-finales d’un Mondial. Ils affronteront le vainqueur d’Angleterre-France.

Le Maroc a signé un exploit historique en battant le Portugal 1 à 0 en quart de finale du Mondial, samedi à Doha, devenant la première équipe africaine à se qualifier pour le dernier carré d’une Coupe du monde de football. L’attaquant du FC Séville Youssef En Nesyri a marqué l’unique but du match de la tête à la 42e minute. Ronaldo, entré en début de deuxième mi-temps, a vraisemblablement vécu sa dernière Coupe du monde et sa dernière sélection, la 196e, en équipe nationale du Portugal.

En demi-finale mercredi au stade al-Bayt le Maroc sera opposé au vainqueur du quart de finale Angleterre-France, programmé ce samedi.

Avec Europe1