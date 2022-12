Coupe du monde 2022 : la France élimine l’Angleterre et défiera le Maroc en demi-finales !

Les Bleus à nouveau en demi-finales d’une Coupe du monde ! Les hommes de Didier Deschamps ont résisté à l’équipe d’Angleterre samedi soir en quarts de finale du Mondial au Qatar et se sont imposés 2-1, grâce à Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. La France défiera le Maroc mercredi pour une place en finale.

Jusqu’au bout et ce coup franc manqué de Rashford, les Bleus ont transpiré face à des Anglais bien plus en forme. Finalement, les hommes de Didier Deschamps se qualifient logiquement pour le prochain tour après avoir éliminé l’Angleterre 2 buts à 1.

« C’est extraordinaire. On a super bien bossé défensivement quand on menait au score. Cela m’a rappelé la Belgique en 2018. Malheureusement, on prend ce penalty. Mais on a su être dangereux sur quelques occasions en fin de match. Il faut toujours y croire et « Griezi » me met un super ballon. Je suis trop fier. Ce soir on a sorti un très gros match. On connaissait le potentiel de cette jeune génération anglaise. Ils ont tout. Nous, on a fait preuve de beaucoup de générosité. On a été la chercher au mental« , a déclaré Olivier Giroud après le match.