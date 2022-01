Coupe du monde des clubs : 7 joueurs de Pirae positifs au Covid

Alors que l’AS Pirae doit s’envoler ce soir pour la Coupe du monde des clubs de la Fifa, 7 de ses 23 joueurs, dont 5 titulaires, ont été dépistés positifs au Covid. Ils ne décolleront donc pas, mais le club ne désespère pas de les faire venir d’ici quelques jours aux Émirats Arabes unis.

L’AS Pirae doit partir ce soir pour représenter l’Océanie à la Coupe du monde des clubs de la FIFA à Abu Dhabi. Mais la délégation va peut-être devoir faire plusieurs départs : 7 joueurs sur les 23 sélectionnés ont été testés positifs au Covid-19 ce matin. Cinq d’entre eux sont des joueurs titulaires de l’équipe championne de Polynésie l’année dernière. Le club travaille donc actuellement avec la Fédération, la Fifa et ses partenaires pour organiser un départ différé des joueurs concernés. Le calendrier sera serré : la première équipe tahitienne a être qualifiée pour cette prestigieuse compétition doitt disputer le match d’ouverture du Mondial face au club hôte de Al Jazeera dès le 3 février.

Aucun symptôme ne le laissait présager cette contamination, et les tests ont été réalisés dès que le protocole sanitaire de la Polynésie et des Émirats arabes unis le permettait, précise le communiqué. Pourquoi ne pas avoir multiplié les tests ces derniers jours pour éviter cette surprise ? Parce que les coûts auraient été trop importants : les 35 tests PCR effectués pour les joueurs et l’équipe technique ont déjà coûté 420 000 francs. « Vous comprendrez donc qu’il est compliqué pour une association sportive à but non lucratif de supporter de telles dépenses, en plus de toutes celles engagées par ailleurs », écrit une porte-parole du club.