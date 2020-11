Covid 19 : 2 décès de plus

Le point de situation de ce jeudi fait état de deux nouveaux décès liés au Covid-19. 22 personnes sont toujours en réanimation.

Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie en Polynésie française s’est alourdi, avec deux nouvelles victimes ces dernières 24 heures, selon les chiffres de la Direction de la santé. Si les hospitalisations baissent légèrement, le nombre de patients Covid+ en réanimation est toujours de 22.

Le nombre de dépistages positifs baisse, avec 100 cas relevés en une journée, contre plus de 200 par jour ces derniers temps, sans qu’il soit toutefois possible de dire avec certitude si ce résultat reflète une réelle baisse de la circulation du virus puisque seules les personnes symptomatiques sont testées. Hier, les autorités de santé semblaient relativement confiantes et déclaraient « qu’on a passé le plus dur » en renouvelant l’appel à respecter les gestes barrières pour consolider cette tendance.