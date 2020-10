Covid-19 : 6 décès et plus de 600 cas en trois jours

La Polynésie a connu 6 nouveaux décès liés au Covid-19 depuis vendredi, portant à 26 le nombre victimes de l’épidémie. Le taux de remplissage du CHPF, lui, continue de grimper.

Encore un weekend difficile sur le front du Covid. Les autorités ont confirmé 634 tests positifs depuis vendredi matin. Un peu plus de 450 personnes déclarées positives la semaine dernière ont, dans le même temps, été autorisées à sortir d’isolement après 7 jours sans symptômes déclarés. Les rangs des « cas actifs », les plus contagieux et les plus suivis par les autorités, continuent donc de gonfler : 2 315 personnes, ce lundi, soit 1 000 de plus qu’une semaine auparavant. Un chiffre qui reste probablement bien inférieur au total des personnes contaminées, la politique de dépistage ne se concentrant que sur les personnes symptomatiques.

Comme c’est le cas depuis le début de l’épidémie, beaucoup de ces contaminations sont sans gravité, notamment pour les porteurs les moins âgés. Mais la circulation du virus, qui s’accélère depuis plusieurs semaines, a bien sûr des conséquences sur les personnes les plus fragiles. 86 patients Covid sont aujourd’hui soignés à Taaone, soit 19 de plus qu’il y a une semaine. Parmi eux, 19 sont en réanimation. En un mois et demi, 26 personnes atteintes du Covid-19 sont décédées, pour la plupart au CHPF.