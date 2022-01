Covid-19 : baisse du nombre de cas actifs

Avec 39 nouveaux cas locaux de Covid-19 en 48 heures, les données épidémiologiques publiées ce mercredi montrent une légère augmentation de la contamination. Mais le nombre de cas actifs continue de baisser avec 108 personnes ce mercredi contre 130 lundi et 160 vendredi.

L’explosion de Omicron aura-t-elle lieu en Polynésie française comme c’est le cas dans les autres pays où le variant est arrivé ? Les chiffres publiés par la plateforme Covid-19 n’ont aujourd’hui rien d’alarmant. Le nombre de nouveaux cas augmente, passant de 49 (dont 25 cas locaux) lundi à 60 (dont 39 cas locaux) ce mercredi, mais le nombre de cas actifs (détectés il y a moins de 7 jours) continue de baisser. On en comptait 160 vendredi, puis 130 lundi, et ce mercredi 108.

Mais les autorités restent prudentes : les fêtes viennent à peine de se terminer et beaucoup de résidents ne sont pas encore revenus de leurs séjours à l’étranger. Elles craignent toujours une montée du nombre de cas à l’exemple de ce qui se passe dans la plupart des pays où le variant Omicron est arrivé. Le 4 janvier, plus de 200 000 cas ont été recensés en vingt-quatre heures au Royaume-Uni et un million aux Etats-Unis. Mais bonne nouvelle, même si le nombre de cas explose dans certains pays, les services hospitaliers ne connaissent pas la même saturation qu’avec le variant Delta, ce qui fait naître l’espoir de voir cette pandémie enfin surmontée. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé craint déjà l’apparition d’un nouveau variant à cause de la multiplication du nombre de cas.

En Polynésie française, on compte également une nouvelle hospitalisation en 48 heures. Et ce sont désormais 72,3% des plus de 12 ans qui ont un schéma vaccinal complet. La situation reste donc sous surveillance d’autant que la rentrée des classes est dans quelques jours, lundi 10 janvier.