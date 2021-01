Covid-19: début de la vaccination en Nouvelle-Calédonie

Ensuite, les résidents et les personnels des maisons de retraite (3 000 personnes), les personnels soignants, les personnes à risque, les plus de 50 ans et les employés des secteurs essentiels seront vaccinés, puis le reste de la population. «D’ici quelques mois, l’objectif est d’avoir une immunité collective pour envisager peut-être une réouverture de nos frontières, mais ça suppose une vaccination de 60 à 65% de la population (270.000 habitants)», a déclaré Thierry Santa, président du gouvernement.

Avec Outremers360