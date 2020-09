Covid-19 : des cas confirmés à Arutua et Raivavae

La Direction de la santé compte désormais 1 790 cas cumulés de Covid-19 depuis la réouverture du ciel, dont 341 cas actifs. Si l’essentiel de ces cas sont situés à Tahiti, 2 cas confirmés sont désormais suivis à Arutua et un autre à Raivavae.

124 cas de Covid-19 ont été confirmés depuis lundi par les autorités, et 73 personnes ont été, dans le même temps, autorisées à sortir d’isolement. Le nombre de personnes suivies est donc en hausse, mais les hospitalisations sont stables, avec 25 personnes actuellement sous surveillance au CHPF dont 7 en service de réanimation.

À noter que les autorités chiffrent à 23 852 le nombre d’auto-prélèvementsde voyageurs (touristes comme résidents) analysés par l’Institut Malardé, avec seulement 42 tests positifs. D’après ces données, la vaste majorité des cas ne seraient donc pas importés, mais viendraient de la propagation locale.

Le bureau de surveillance sanitaire suit des cas à Tahiti et Moorea (24), à Bora Bora (5), Huahine (1) et Raiatea (1), mais aussi, depuis cette semaine, à Arutua (2) et Raivavae (1).