Covid-19 en Nouvelle-Calédonie : L’Armée en renfort et pont aérien entre Nouméa et Paris

« Face à la difficulté du Médipôle », le gouvernement calédonien a annoncé avoir fait appel à l’Armée en soutien à la principale structure hospitalière de l’archipel, et à la mise en place d’un « pont aérien sanitaire » entre Nouméa et Paris, avec l’appui de la compagnie internationale AirCalin, a-t-on annoncé ce lundi en point presse. Un sujet de notre partenaire Outremers360.

« Nous avons encore beaucoup de patients hospitalisés » a précisé le Dr Thierry de Greslan, président de la commission médicale du Centre hospitalier territorial (CHT). À ce jour, 237 sont hospitalisés en unité Covid sur tout le territoire, dont 55 patients sont pris en charge au service de réanimation, et 69 patients positifs sont sous surveillance dans un hôtel dont : 50 en province Sud, 14 dans les îles Loyauté, 5 dans le Nord.

« Les projections sur les prochaines semaines montrent que la saturation de plus de 90 % de la réanimation devrait se maintenir » a prévenu le Dr de Greslan, craignant que « le confinement adapté va être à l’origine d’activités qui vont sûrement mener à des accidents, des maladies, des décompensations. A cela s’ajoutent les personnes atteintes de maladies chroniques qui reviennent, comme c’est le cas depuis vendredi aux urgences ».

Le renfort du service de santé des Armées va permettre d’armer 10 lits supplémentaires, pour « soulager nos lits et permettre d’accueillir aux mieux les autres malades (…). Cela est très important pour les Calédoniens, pour éviter de perdre une chance, que ce soit pour les Covid comme pour les non Covid », a expliqué le Dr de Greslan. Les militaires devraient rester deux mois dans l’archipel, a-t-il précisé.

Concernant le transfert de patients en évacuation sanitaire de Nouvelle-Calédonie vers l’Hexagone, « ce seront cinq patients intubés et ventilés », explique le Dr Thierry De Greslan. « Nous transporterons des patients stables, cela se fera en accord avec la famille », assure-t-il encore. La compagnie AirCalin, qui se préparait à cette éventualité depuis fin septembre, sera aménagée pour accueillir les patients évacués. Ce type de pont aérien a déjà été mis en place en Outre-mer pendant la crise sanitaire : depuis La Réunion, les Antilles et récemment la Polynésie, vers l’Hexagone et plus précisément les hôpitaux franciliens.

Crainte d’une deuxième vague

« Le variant delta est extrêmement contagieux », a une nouvelle fois alerté Thierry de Greslan, appelant à « poursuivre la vaccination […] pour s’assurer qu’il n’y ait pas trop de morts dans les prochaines semaines ». « Nous craignons une augmentation de l’épidémie dans 15 jours à 3 semaines » et éventuellement une deuxième vague épidémique, a-t-il poursuivi, alors que la Nouvelle-Calédonie va entamer une adaptation de son confinement : reprise des cours, allègement du couvre-feu ou encore, réouverture des commerces, des services, salles de sport et lieux de culture.

« Les mesures d’adaptation du confinement adoptées par le gouvernement ne doivent pas nous inciter à faire n’importe quoi et permettent au gouvernement de mesurer leur portée et de prendre des décisions dans un sens ou dans un autre » a insisté le porte-parole du gouvernement Gilbert Tyueinon. « Nous ne sommes pas sortis d’affaire, la maladie est toujours présente parmi nous, les Calédoniens doivent poursuivre leurs efforts de vigilance et de prudence ».

Le pass sanitaire est notamment entré en vigueur ce lundi, pour les restaurants, les salles de sport, les musées et établissements culturels, les bibliothèques, les prestations de services à la personne (coiffeurs…), les établissements de santé sociaux et médico-sociaux et les transports aériens domestiques et maritimes. Pour l’heure, 53,4% des plus de 12 ans affiche un schéma vaccinal complet, soit 45,6 % de la population totale.

Le taux d’incidence est de 322 cas pour 100 000 habitants, 201 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le 6 septembre, dont une entre dimanche et lundi. Enfin, 20 nouveaux cas positifs ont été enregistrés dimanche, portant à 9 186 le nombre de cas avérés depuis le 6 septembre, dont 1 363 sont actifs.

