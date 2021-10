Un vaccinodrome à Fare Ute

Un vaccinodrome est mis en place à Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) ce lundi, mardi et jeudi de 8 heures à mid. Il est ouvert à tous, et particulièrement aux personnes qui travaillent dans les zones de Fare Ute et Motu Uta.

Alors que la situation sanitaire s’améliore, mais que la vaccination marque le pas, et afin de contribuer à faciliter l’accès à la vaccination contre la Covid 19, la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) accueillera un centre de vaccination la semaine 41, durant trois jours :



Lundi 11 octobre de 8h00 à 12h00

Mardi 12 octobre de 8h00 à 12h00

Jeudi 14 octobre de 8h00 à 12h00

Vaccins disponibles :



PFIZER : 1 ere dose, 2 e dose, et 3 e dose

dose, et rappel 3 e dose pour : les + de 65 ans, facteurs les personnes présentant des pathologies sévères et graves = 6 mois après la dernière injection

dose pour : les personnes immunodéprimées : 3 mois entre les différentes injections

1 Pfizer après 1 janssen (4 semaines d’intervalle entre les 2 injections)

Le centre de vaccination sera situé sur le parking couvert du 1er étage des locaux de la DPAM (ancien siège de SAT NUI à Fare Ute).

L’accès se fera par la rampe d’accès des véhicules, située à côté salle d’examen

La vaccination est ouverte à toutes les personnes de la zone de Fare Ute et Motu Uta qui souhaitent profiter de la proximité avec leur lieu de travail pour venir se faire vacciner, ainsi qu’à leurs proches et familles.