Covid-19 : la décrue continue en Polynésie

Le nombre de patients hospitalisés en filière Covid est retombé à son niveau du 20 octobre dernier et semble continuer à baisser. Le nombre de malades placés en réanimation, pourtant, reste à un niveau élevé.

La Direction de la santé a confirmé 187 cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. Soit 1 042 contaminations détectées sur 7 jours. Un niveau qui a fortement baissé début novembre, et qui descend aujourd’hui en pente beaucoup plus douce. Si les données de ces derniers jours ne sont pas connues, la plateforme Covid avait noté, dans la semaine du 16 au 22 novembre, une forte chute du taux de positivité des tests (31% contre plus de 50% au plus fort de la crise). Et c’était félicitée d’une baisse de l’incidence de l’épidémie « dans toutes les classes d’âge » (voir graphique ci-dessous), et en particulier du côté des matahiapo, population de loin la plus sensible au virus.

Du côté de l’hôpital, la décrue continue, mais là aussi de manière très lente. 70 patients sont aujourd’hui pris en charge dans la filière Covid de Taaone, et, pour quelques-uns, dans les hôpitaux périphériques de Moorea et Uturoa. Les équipes médicales sont donc toujours fortement mobilisées pour le traitement de la maladie. D’autant que le service de réanimation, qui accueille les patients dont certaines fonctions vitales présentent des défaillance, est toujours très sollicité par le Covid : 24 patients y sont pris en charge. À noter, enfin, qu’un patient contaminé est décédé, portant à 76 le nombre de victimes de l’épidémie au fenua.