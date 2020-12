Covid-19 : la Polynésie dépasse la barre des 15 000 cas

La direction de la Santé a confirmé ce vendredi 210 nouveaux cas de Covid, portant à 15 107 le nombre de contaminations détectées depuis le début de la crise.

Depuis le mois de mars, environ 5% de la population de la Polynésie a été dépistée positive au Covid-19. Pourtant, le chiffre réel des contaminations dépasse probablement largement les 15 000 cas. D’abord parce que l’accès aux tests a longtemps été restreint aux seuls cas symptomatiques, les sujets contacts asymptomatiques ayant été normalement isolés sans dépistage. S’ajoutent à ces cas « invisibles », ceux qui ont présenté des symptômes mais dont la contamination du foyer ne laissait que peu de doutes sur leur positivité, de même que les enfants, dépistés moins systématiquement, ou les personnes réticentes à se faire tester ou à consulter et ceux qui n’ont jamais su qu’ils avaient été exposés au virus. Au total, le nombre de cas réels pourrait être « quatre, voire cinq fois plus élevé » que le nombre de cas officiellement confirmés, estimait fin novembre l’épidémiologiste Henri-Pierre Mallet. Soit jusqu’à 75 000 Polynésiens contaminés à un moment ou un autre et entre 20 et 25% de la population déjà touchée. Des hypothèses qui restent à confirmer dans une étude de séroprévalence. Des chiffres pas suffisants, quoiqu’il en soit pour engendrer une immunité de groupe, comme le précisait le spécialiste, même si ces proportions, purement théoriques, peuvent participer au ralentissement de la propagation constaté depuis quelques semaines.

Un ralentissement attesté dans les résultats de dépistages – 19% de positivité la semaine dernière, contre 31% la semaine précédente et plus de 50% début novembre – mais qui n’est plus aussi marqué depuis quelques jours. Surtout, cette accalmie ne permet pour l’instant pas à l’hôpital de se désengorger. Avec 81 patients dont 25 réanimation, l’activité de la filière Covid reste très intense. Le rythme de la mortalité reste aussi important, même s’il est, en proportion, bien en deçà de celui qu’a connu la métropole : le CHPF a connu un nouveau décès de patient atteint du Covid hier, et en connait en moyenne un peu plus d’un par jour ces deux dernières semaines. 79 polynésiens ont pour l’instant été victimes de la pandémie.