Covid-19 : la Polynésie officiellement en stade 2, et peut-être en stade 3 « dans un délai assez court »

Alors que le nombre de cas de covid-19 est passé à 236 ce vendredi – dont 156 encore sous surveillance – dans un communiqué le ministère de la Santé annonce officiellement que le pays est au stade 2 de l’épidémie « et qu’il y a un risque de diffusion des clusters. » Et laisse entrevoir « un passage au stade 3 de l’épidémie dans un délai assez court ».

« Compte tenu de l’évolution des indicateurs de suivi de l’épidémie, le ministère de la Santé annonce officiellement que la Polynésie française est au stade 2 et qu’il y a un risque de diffusion des clusters », indique un communiqué du Pays diffusé en fin de journée ce vendredi. Le stade 2 est celui que les autorités de santé donnent aux stratégies d’endiguement, pour freiner la propagation du virus.

Cependant, ajoute le Pays, « il est à signaler que certains de ces indicateurs laissent présumer un passage au stade 3 de l’épidémie dans un délai assez court. » Pour rappel, en stade 3 ou stade épidémique (circulation active du virus), la stratégie sanitaire est différente et passe d’une logique de détection et de prise en charge individuelle à une logique d’action collective. La stratégie d’atténuation de la circulation active du virus dans la communauté repose sur 3 axes majeurs : la protection des populations les plus fragiles, la prise en charge en ambulatoire des patients sans gravité, la prise en charge des patients avec signes de gravité en établissements de santé. « Plusieurs mesures préventives ont déjà été mises en œuvre pour limiter la circulation virale (port du masque, rassemblements), pour dépister et isoler (renforcement des moyens), pour protéger les personnes vulnérables et pour préparer le système de santé, » indique le communiqué.

« Aussi, il est important de rappeler que LE VIRUS NE CIRCULE PAS SEUL. Chaque individu est un potentiel vecteur de la maladie, d’où la politique d’isolement et confinement strict des cas confirmés et sujets contact, et le rappel constant de l’application des gestes barrières. »

En conclusion, en cette veille de week-end, les autorités demandent à la population « de limiter les contacts avec l’entourage et les déplacements au strict minimum. » Pour les personnes présentant des symptômes, le numéro d’appel reste le 40 455 000, tous les jours de 8 à 18 heures.

Un point presse sera organisé lundi après-midi.