Covid 19 : le secteur du cinéma est aussi malade

Le secteur du cinéma souffre doublement avec la crise du coronavirus : la baisse de fréquentation depuis le mois de mars due aux fermetures, puis aux craintes face à la recrudescence récente de cas, se conjugue avec les reports des sorties de films internationaux ou leur diffusion sur Internet.

« Depuis la fin du confinement, rien n’est plus comme avant » affirme Bryan Hickson, le directeur de Pacific Films. Des clients qui se font de plus en plus rares, une perte de chiffre d’affaires sèche pour la société, la situation parait de plus en plus préoccupante pour pour Pacific Films qui regroupe le Concorde, le Hollywood et le Liberty. «Nous avons été très affectés par la crise et ça continue. Surtout que nous avons rouvert bien après les autres commerces de Tahiti car le covid était déjà très présent aux USA et donc certaines sorties de films n’étaient plus à l’ordre du jour » explique Bryan Hickson.

Le coronavirus menace la santé du cinéma

Alors que le pays vient de passer officiellement au stade 2 avec 236 cas de Covid-19 à ce jour, le secteur du cinéma connait une période très difficile et délicate, « la clientèle peine à venir » déplore le directeur. Mais la crise va bien au-delà du recul de la fréquentation : c’est tout l’équilibre du secteur qui se trouve fragilisé.

En plus du manque de clients, s’ajoute inéluctablement le report des nombreuses grosses productions hexagonales mais surtout hollywoodiennes. Des productions qui représentent une part importante dans le marché « 70% de nos clients viennent ici pour regarder des blockbusters américains » indique Bryan.

Se réinventer face à la crise du covid-19

« À l’occasion de la fête du cinéma en juillet dernier, l’activité avait été un peu relancée avec 3 800 entrées dans les salles du centre-ville ». raconte Bryan Hickson. Autre initiative soulignée par le directeur de Pacific Films, la mise place de soirées thématiques : « récemment nous avons proposé au public l’un des gros succès du box office, le film Titanic de James Cameron, le public a répondu plutôt présent ». Motif d’espoir pour Pacific Films, la sortie de 2 nouveaux films , « Tenet et Les Nouveaux mutants mercredi prochain (…). Ce sont des films très attendus, nous comptons sur eux pour relancer un peu l’activité » indique Bryan.

Autre coup dur : le film Mulan

Reporté plusieurs fois dans les salles cet été, le long-métrage Mulan sera finalement disponible aux États-Unis en streaming sur Disney+ le 4 septembre 2020. Un véritable crève-cœur pour Pacific Films… « Disney a décidé de repousser à deux reprises la sortie du film, puis a finalement décidé de diffuser le film en streaming sur Disney+ » regrette Bryan.