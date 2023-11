Fin de la grève à Hollywood : ces films dont le tournage va bientôt reprendre

Après plus de trois mois de grève, un accord a été trouvé entre le syndicat des acteurs d’Hollywood et les studios. Les professionnels du secteur vont retrouver les plateaux de tournages. « Gladiator 2 », « Deadpool 3 » ou « Venom 3 » vont par exemple pouvoir reprendre.

Après 118 jours de grève à Hollywood, le syndicat des acteurs SAG-AFTRA a trouvé un accord la semaine dernière avec les studios pour une nouvelle convention collective de trois ans.

Une bonne nouvelle pour les 160 000 acteurs, danseurs, cascadeurs et autres professionnels du petit et grand écran, qui vont enfin pouvoir retrouver les plateaux. De nombreux films avaient été arrêtés et désormais, la course est lancée pour tenter de permettre aux productions de sortir à temps, en 2024.

Le tournage de Deadpool 3, avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman, interrompu quatre mois, devrait reprendre avant la fin du mois de novembre, selon les informations de Variety. Tout comme ceux de Gladiator 2 de Ridley Scoot, Beetlejuice 2 de Tim Burton, Juror #2 de Clint Eastwood et Venom 3, selon Deadline. La production de ces longs-métrages pourrait être bouclée avant le printemps, mais leurs dates de sortie n’ont pour l’instant pas été reconfirmées.

Certains films, comme le prochain Mission Impossible, Dead Reckoning, ont d’ores et déjà renoncé à sortir en salles l’été prochain.

Les acteurs de retour sur les tapis rouges

Outre les films dont la production a été interrompue, plusieurs longs-métrages qui doivent être tournés en 2024 ont été confirmés. À commencer par Tron 3, de Disney, Minecraft avec Jason Mamoa, Mortal Kombat 2 ou encore Good Fortune, avec Aziz Asari, Keanu Reeves et Seth Rogen. Ils devraient sortir en 2025.

Au-delà des tournages, les acteurs vont également reprendre la promotion de leurs films et retrouver les tapis rouges. Les grandes cérémonies de récompenses d’Hollywood, comme les Oscars, les Goldens Globes ou les Critics Choice Awards, qui se tiennent en début d’année, devraient pouvoir être organisées sans encombre.

En tout, la grève des scénaristes et des acteurs a duré près de six mois. Du jamais vu depuis 1960 à Hollywood.