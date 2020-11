Covid-19 : léger répit à l’hôpital, mais pas de ralentissement de l’épidémie

Avec 467 nouveaux cas confirmés, les chiffres transmis désormais quotidiennement par les autorités montrent un niveau de contamination record en Polynésie. De quoi laisser craindre une augmentation, dans les prochains jours, du nombre d’hospitalisations, qui stagne depuis lundi.

Les autorités ont détecté plus de 2500 contaminations en une semaine, un record depuis le début de la crise sanitaire. L’intensité de l’épidémie continue d’augmenter donc, et la barre symbolique des 10 000 cas devrait être dépassée dès ce vendredi. Mais les autorités regardent surtout du côté de l’hôpital, où 89 personnes sont aujourd’hui prises en charge en filière Covid. Deux de plus qu’hier, mais un niveau équivalent à celui de la semaine dernière. Le nombre de patients en réanimation Covid stagne, lui aussi, à 23 personnes, contre 25 hier et 19 la semaine dernière. Comme le pointait hier le Docteur Pierre Follin, médecin coordinateur de la cellule Covid du Pays, ces patients sont pour la plupart en « réanimation lourde », ce qui n’était pas le cas en début d’épidémie. Comme le rappelait hier le Dr Henri-Pierre Mallet, la saturation du CHPF est toujours un « risque réel ».