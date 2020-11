C’est officiel : le prochain 007 est une femme

Le dernier épisode de la saga James Bond, qui sort en mars prochain, marquera la 5e et dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle-titre. Lashana Lynch, déjà remarquée dans Captain Marvel, a confirmé qu’elle incarnera 007 dans le film suivant de la série des James Bond.

Depuis le mois de juillet 2019, la rumeur circulait que l’actrice britannique de 32 ans Lashana Lynch incarnerait l’agent 007 dans le prochain épisode de la saga. Lashana Lynch, qui avait déjà été remarquée dans Captain Marvel, joue aux côtés de Daniel Craig dans Mourir peut attendre, le prochain film de la série des James Bond dont la sortie a été reprogrammée de novembre 2020 à mars 2021.

L’actrice a confirmé la rumeur dans une interview avec le magazine Harper’s Bazaar. C’est ainsi que la franchise mythique va non seulement passer aux mains d’une femme, mais d’une femme noire. « Je fais partie de quelque chose qui s’annonce très, très révolutionnaire », a déclaré la comédienne.

Dans Mourir peut attendre, James Bond est exilé en Jamaïque et le personnage de Nomi est une agente du MI6 avec laquelle il va collaborer pour une ultime mission… Ce passage de relais symbolique entre Daniel Craig et la comédienne n’a pas été annoncé sans heurts. Certains fans, racistes et sexistes, ont du mal à accepter qu’une femme noire incarne l’emblème cinématographique de la virilité blanche qu’est James Bond. Lashana Lynch est devenue l’objet d’attaques racistes sur la toile, au point de devoir se retirer pendant un temps des réseaux sociaux.