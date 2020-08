Covid-19 : les écoles de Fariimata et Putiaoro fermées

Les écoles Fariimata et Putiaoro étaient fermées ce matin. Un cas suspect de Covid-19 ferait partie du personnel non enseignant.

Surprise pour beaucoup d’élèves et de parents ce matin, les écoles Fariimata et Putiaoro à Papeete ont décidé de fermer leur portes en raison d’un cas suspect de Covid-19. Ce cas suspect ferait partie du personnel non enseignant de établissement, précise l’Association de parents d’élèves de l’enseignement libre sur sa page Facebook. « Dans l’attente des résultats, les écoles seront fermées jusqu’à nouvel ordre » précise l’APEL.

Pour rappel, des représentants des organisations patronales et salariales ont rédigé hier un courrier envoyé au Haut-commissaire et au président du Pays.

Ils y réclament notamment un report de la rentrée des classes et la remise en place d’une quatorzaine.