Covid-19 : un huitième décès, et 174 nouveaux cas en 48 heures

La Direction de la santé a annoncé ce vendredi que le CHPF avait connu un huitième décès lié au covid-19. Il s’agit d’un homme de 66 ans « qui était hospitalisé depuis plusieurs jours ».

Avec 1 964 cas recensés depuis la réouverture du trafic aérien, le 15 juillet, l’épidémie ne semble pas ralentir. Bien au contraire : 174 nouveaux cas ont été confirmés depuis mercredi, et ce malgré la politique de tests plus restrictive annoncée à la mi-septembre. Dans le même temps, 113 personnes, ne présentant pas ou plus de symptômes depuis plus de 7 jours, ont été autorisées à sortir de leur isolement. Le nombre de « cas actifs » a donc augmenté : ce vendredi 401 personnes sont suivies par les autorités, pour l’essentiel dans la zone urbaine de Papeete.

Parmi elles, 30 personnes sont hospitalisées en raison de symptômes inquiétants ou de facteurs de risque importants. Un nouveau pic pour le Taaone, dont les équipes ont placé 8 personnes en service de réanimation.