Donald Trump hospitalisé « par précaution »

Le président américain, qui avait annoncé jeudi qu’il avait été testé positif au coronavirus, s’est rendu ce vendredi soir, 32 jours avant l’élection présidentielle, à l’hôpital militaire Walter Reed.

Le président américain, qui n’a cessé de minimiser la crise sanitaire mondiale, est positif au covid-19, ainsi que son épouse. Au lendemain de cette annonce, il a embarqué dans l’hélicoptère présidentiel pour être hospitalisé, « par précaution », à l’hôpital militaire Walter Reed, à Bethesda au nord de Washington DC, en raison de son âge (74 ans) et d’autres facteurs de risques. Donald Trump est considéré comme obèse. Après 15 heures de silence sut Twitter, il a posté une vidéo dans laquelle il remercie ses soutiens pour leurs messages et déclaré : « Je pense que je vais bien, mais on va s’assurer que tout se passe bien. »

Son médecin a indiqué que Donald Trump montrait des « symptômes bénins » (fièvre légère, toux et congestion nasale) et qu’il était « fatigué mais gardait le moral ». Il a également déclaré que le président avait reçu une dose de 8 grammes d’un « cocktail expérimental polyclonal d’anticorps » sur lequel travaille la firme pharmaceutique Regeneron,

La Maison Blanche indique que le président des États-Unis continuera de travailler depuis l’hôpital, où il pourrait rester « quelques jours ».

De son côté, le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine, Joe Biden, a twitté « Ceci ne peut pas être un moment partisan. Ce doit être un moment américain », et retiré des écrans de télévision les spots de campagne négatifs envers son adversaire. Le deuxième débat entre les deux candidats, prévu mercredi prochain à Salt Lake City, est toujours au planning.

Vendredi, les marchés boursiers américains ont ouvert à la baisse suite à l’annonce sur la santé de Donald Trump, avant de se reprendre dans la journée. Au final l’indice boursier Dow Jones a clôturé à -0,48%, le S&P500 à -0,98%, le Nasdaq à -2,22%. Quant au prix de baril de pétrole, il avait perdu 4,42% pour se fixer à 37,01 USD.