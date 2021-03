Covid : la durée de quarantaine ramenée à 10 jours pour les voyageurs

Les voyageurs arrivant en Polynésie devront désormais rester isolés dix jours en site dédié ou à domicile, contre 14 jours jusqu’à présent. Une décision motivée par des « données scientifiques », insiste l’exécutif : le développement de la maladie serait plus précoce dans le cas d’une contamination par le variant du Covid.

Moins d’un mois après sa mise en place, la « quatorzaine » se mue en « dizaine ». « Il a été constaté que les personnes positives à un variant de la covid-19 connaissent un développement souvent « précoce » de la maladie et qu’ainsi elles pouvaient être dépistées au plus tôt par le biais d’un auto-test pratiqué le quatrième jour suivant leur arrivée en Polynésie française » écrit le gouvernement dans le compte-rendu du conseil des ministres du jour. L’exécutif explique aussi que « la majorité des contaminations à la covid-19 sont constatées entre le quatrième et le huitième jour ». D’où sa décision de ne plus contraindre les voyageurs, résidents ou pas, à une quarantaine de 14 jours à domicile ou en site dédié. « Il a ainsi été acté de ramener la quarantaine à une durée de 10 jours et de fixer la date du dernier test de dépistage au huitième jour », précise le communiqué.

Cette mesure, jugée « conforme aux données scientifiques » permet donc de raccourcir la quarantaine de quatre jours. Et s’applique immédiatement, y compris aux personnes déjà en quarantaine. « Celles-ci pourront en effet bénéficier de la diminution de la quarantaine sous réserve d’un résultat négatif à un test de dépistage de la covid-19 par RT PCR pratiqué entre le huitième et le douzième jour de leur quarantaine » précise l’exécutif.

Autre décision concernant le protocole sanitaire : des quarantaines hors Tahiti pourront être autorisée de façon dérogatoire « dans les conditions sanitaires identiques » et ce « lorsque le déplacement sur une autre île peut être assuré par un moyen aérien privé, évitant ainsi tout contact avec la population ». Une mesure qui va ravir, par exemple, les propriétaires d’atolls privés.

Avec communiqué.