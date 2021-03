L’application Reo est désormais trilingue

Le ministère de la Culture, en charge de la promotion des langues polynésiennes, annonce le lancement de la version trilingue et de l’application Reo et du site reo.pf, par le Service de la Traduction (STI) et de l’Interprétariat, qui est disponible en ligne à compter du 3 mars 2021.

Il s’agit de la version numérique du lexique papier trilingue Tahitien-Français-Anglais de 2019, dans les 2 modes, en application mobile et en mode connecté. Ce lexique, riche de 17 000 entrées est constitué de la base lexicale de l’Académie tahitienne, Fare Vâna’a, additionné des néologismes, de propositions de mots, ainsi que des termes et expressions issus des travaux de la cellule Reo Tahiti du Service.

L’outillage didactique de toutes les langues polynésiennes est un enjeu majeur, mais l’outillage numérique est de loin le plus adapté à l’ère technologique. Il conditionne la survie des langues à moyen terme et permet leur intégration dans l’époque par une présence dans le réseau des modes de transmission et de partage des connaissances les plus usitées par les jeunes.

Depuis sa remise à jour, en 2016, le dictionnaire de l’Académie tahitienne fait apparaître plus de 2 016 000 recherches. Depuis son lancement en 2017 l’application bilingue Reo du Service de la traduction et de l’interprétariat a été téléchargée plus de 50 000 fois. Depuis son lancement après travaux le 20 janvier 2021, le site web de l’académie des Marquises a reçu plus de 28 000 visites.

