Les véhicules neufs destinés aux îles restent exemptés de taxe de circulation

Le dispositif d’exonération de la taxe de mise en circulation pour certains véhicules neufs destinés aux îles autres que Tahiti et Moorea est reconduit pour 2021 et 2022

L’exonération de taxe de mise en circulation (TMC) pour les véhicules présentant certaines caractéristiques et destinés aux îles autres que Tahiti et Moorea a été mise en œuvre sur les années 2018, 2019 et 2020. Elle a permis aux habitants des îles éloignées d’acquérir, à un coût moindre, des véhicules et a concerné une centaine de véhicules par an.

Pour accompagner la consommation intérieure, principal moteur de l’activité économique actuellement, il a été acté de reconduire le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022. L’acquéreur sera tenu de conserver le véhicule pendant au moins 3 ans.

Pour bénéficier de cette exemption, le véhicule doit :

avoir quatre roues motrices (4×4) ou deux roues motrices (4×2) ;

être équipé d’une simple cabine, d’une double cabine ou d’une cabine approfondie ;

être doté d’une benne fixe ou amovible destinée à recevoir des marchandises ;

être propulsé par un moteur à essence ou diesel dont la puissance fiscale n’excède pas 12 CV ;

ne pas excéder une valeur de 6 000 000 FCFP TTC.

Pour plus de renseignements sur la taxe de mise en circulation : https://www.impot-polynesie.gov.pf/essentiel/la-taxe-de-mise-en-circulation

Avec communiqué