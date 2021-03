Covid : pas de nouvelle importation de variant britannique, les clusters sous contrôle

L’ensemble du fenua est désormais repassé du niveau 3 au niveau 2 d’alerte épidémique. Le témoin d’une baisse des hospitalisations, de moindres contaminations jusqu’à la semaine dernière, et au contrôle des clusters de variants britanniques.

61 contaminations confirmées en une semaine sur 1 137 tests de dépistage. Le bulletin épidémiologique hebdomadaire, publié ce mercredi par la direction de la Santé sur la base des chiffres de la semaine passée, a de quoi rassurer. Non seulement l’épidémie est au plus bas à Tahiti (53 cas) et Moorea (8 cas), mais elle semble être quasi-éteinte dans les archipels (seulement deux cas familiaux à Bora Bora). Le taux d’incidence, qui dépassait les 600 au plus fort de la crise, se stabilise à 22 cas par semaine pour 100 000 habitants. Quant aux variants tant redoutés, le protocole sanitaire aux arrivants semble fonctionner : après la détection de 8 cas importés (6 sur le même vol) mi-février, puis 5 cas contacts directs et trois cas tertiaires, « aucun nouveau cas n’a été détecté parmi les 130 voyageurs arrivés sur le territoire » la semaine passée.

Seul bémol dans ces voyants au vert : les chiffres du début de semaine. 15 nouveaux cas ont été dépistés lundi, 23 ce mardi. Trop tôt pour identifier une nouvelle tendance, estiment les spécialistes de la plateforme covid, qui ont acté le passage de tout le territoire, y compris les îles Sous-le-Vent, qui restaient en stade 3, au niveau 2 d’alerte épidémique.

Une décision d’autant plus évidente que les données hospitalières, particulièrement surveillées par les autorités, sont au plus bas. 7 admissions seulement en filière Covid, dont 2 en réanimation, ce qui correspond peu ou prou au total actuel. « Au total, 1 195 patients avec un diagnostic de Covid ont été hospitalisés dans l’ensemble des hôpitaux depuis le début de l’épidémie en mars 2020, dont 221 en réanimation » rappelle le bulletin épidémiologique. L’activité baisse, mais l’inquiétude demeure : 21% des arrivées aux urgences concernent des suspicions de Covid, avec, au final, un taux de positivité de seulement 4%. Le bulletin note aussi une baisse des évasans et des prises en charges du Smur dûes au Covid ce dernier mois.



Le bulletin hebdomadaire suit aussi la campagne de vaccination. Avec 6 796 ayant reçu au moins une dose la semaine passée, le taux de couverture vaccinal des plus de 75 ans a atteint 27%. Beaucoup d’autres matahiapo attendent leur deuxième injection. Les données de pharmacovigilance indiquent que 0,4% des injections font l’objet d’une déclaration « d’effets indésirables », avec, dans les cas graves, une enquête systématique chargée de faire le lien ou non entre ces symptômes et le vaccin.