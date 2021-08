Covid : la Polynésie sur la liste rouge pour les voyageurs américains

Le Center for Disease Control (CDC) américain a placé la Polynésie française sur sa liste de « niveau 4 » ce lundi.

Si l’agence fédérale de santé déconseille aux ressortissants américains tout voyage à l’étranger sans être vaccinés, elle vient de classer la Polynésie française, ainsi que la France et 5 autres destinations (Aruba aux Antilles, le Swaziland, l’Islande, Israël et la Thaïlande) sur sa liste de « niveau 4 » des pays présentant un « très haut » risque et vers lesquels elle recommande d’éviter tout voyage. Tout pays montrant un taux d’incidence de plus de 500/100 000 habitants dans les 4 dernières semaines est inscrit dans cette catégorie.

Une mauvaise nouvelle qui intervient alors que la reprise du tourisme polynésien dépend beaucoup de la clientèle américaine, et que les vols en provenance de Hawaii ont repris samedi dernier.