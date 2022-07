Covid : le nombre de cas actifs double en une semaine

Après de longues semaines de calme, les chiffres de l’épidémie repartent à la hausse au fenua où les sous-variants d’Omicron circulent depuis trois semaines. Les autorités sanitaires comptent 329 cas actifs ce lundi et une hospitalisation en filière Covid.

La semaine dernière, les autorités sanitaires alertaient sur une nouvelle vague naissante au fenua causées par les sous-variants d’Omicron, déjà devenus majoritaires en Europe. Et les contaminations, en effet, se multiplient : ce lundi, la plateforme Covid compte en 329 cas actifs, contre 177 voilà une semaine (et près de 9 000 au pic de la vague Delta en août 2021). L’incidence a été multipliée par deux dans ce laps de temps, et un premier patient a été admis au CHPF pour des symptômes graves liés au virus, ce weekend.

Pas de raison de paniquer, avaient souligné les autorités il y a quelques jours, mais le port du masque et le lavage de mains sont plus que jamais recommandés, de même que les tests et isolement en cas de symptômes suspects. Autre arme pour ralentir la reprise épidémique : garder un schéma vaccinal à jour. Le message semble passer : 804 personnes ont fréquenté le vaccinodrome de la présidence ce samedi, dont 485 pour une 4e dose. La plateforme Covid confirme que le vaccinodrome sous le chapiteau de la présidence sera de nouveau ouvert samedi 16 juillet de 8 heures à 15 heures.