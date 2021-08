Covid : les pharmaciens pourront vendre des autotests et administrer le vaccin

Compte tenu de « l’augmentation exponentielle » du nombre de contaminations, le conseil des ministres a autorisé les pharmaciens à vendre des autotests, et à réaliser la consultation pré-vaccinale et administrer le vaccin.

Un arrêté du Conseil des ministres du 7 octobre 2020 fixe l’utilisation des tests virologiques de dépistage rapide du virus de la covid-19. Compte-tenu du contexte épidémique actuel et de l’augmentation exponentielle du nombre de patients infectés par la covid-19, il s’avère nécessaire d’adapter la stratégie de dépistage afin de briser les chaînes de contamination. D’une part, il est constaté que certains patients symptomatiques sont réticents et n’effectuent pas de test de dépistage. D’autre part, tous les acteurs de santé doivent être mobilisés pour assurer la mise à disposition des tests antigéniques de dépistage rapide du SARS-Cov-2 par auto-prélèvement à l’ensemble de la population (« autotests »). Les ressources humaines des structures sanitaires du Pays sont en effet concentrées notamment sur la prise en charge des patients et sur la campagne de vaccination.

Par conséquent, il est nécessaire d’ouvrir la faculté pour les pharmaciens d’officine de vendre des « autotests ». Par ailleurs, les autres professionnels de santé pourront distribuer ces tests à leurs patients et leur entourage s’ils le jugent opportun. Les professionnels de santé devront apporter les conseils nécessaires à la bonne réalisation et à l’élimination du test après utilisation et la conduite à tenir en fonction du résultat. Un article a donc été ajouté dans l’arrêté du 7 octobre 2020 pour intégrer ces nouvelles dispositions.

Un arrêté du Conseil des ministres du 29 décembre 2020 encadre, par ailleurs, les modalités de réalisation de la campagne vaccinale contre la covid-19, avec notamment les professionnels pouvant réaliser la vaccination. Les médecins, les sages-femmes et les infirmiers étaient jusqu’à présent les seuls professionnels de santé cités pour pouvoir participer à la campagne de vaccination contre la covid-19, notamment pour la consultation pré-vaccinale et l’administration du vaccin.

Suite aux quelques semaines de pratique de cette vaccination et au vu des dernières connaissances sur cette vaccination, il a été décidé d’élargir aux pharmaciens la possibilité de réaliser la consultation pré-vaccinale puis d’administrer le vaccin aux personnes qui se présentent à la vaccination, conformément au protocole médical vaccinal mis en place par la Direction de la santé. Le conseil de l’ordre des pharmaciens de la Polynésie française est favorable à cette évolution. Deux articles de l’arrêté du 20 décembre 2020 ont donc été modifiés pour intégrer ces nouvelles dispositions.

Avec communiqué