Covid : première livraison des dons de Marc Benioff

Un milliardaire américain, passionné de Polynésie, a fait don au fenua de 480 concentrateurs d’oxygène, 15 000 blouses de protection et 100 000 gants d’examen. La première livraison est arrivée ce weekend, et ce lundi matin le président et son gouvernement ont remercié le généreux donateur par visio-conférence.

Marc Benioff, qui a fait fortune grâce à son entreprise de logiciels Salesforce, aime la Polynésie : non seulement Hawaii, où il réside une partie de l’année, mais aussi le fenua, qu’il visite régulièrement. C’est Raimana van Bastolaer, qui guide l’homme d’affaires à la recherche de spots de surf lorsqu’il vient en Polynésie, qui l’a mis en rapport avec le Pays. En août dernier, Marc Benioff avait déjà fait don de plusieurs milliers de masques qui avaient été acheminés à Rangiroa.

Cette fois, Marc Benioff a voulu voir plus grand, mais surtout anticiper sur les besoins post-covid. Après concertation avec le Pays, ce sont 480 concentrateurs d’oxygène, 15 000 blouses médicales et 100 000 gants d’examen qui sont expédiés en Polynésie depuis Shanghai. Une première livraison, orchestrée par Sat Nui, est arrivée ce weekend. Deux autres vont suivre, mercredi et samedi. Au total, un don d’une valeur d’un million de dollars, soir 120 millions de Fcfp.

« Vous êtes pratiquement le seul donateur aussi généreux », a noté Édouard Fritch qui organisait ce lundi matin, entouré de ses ministres, une visio-conférence avec le milliardaire.

Le don est réceptionné et distribué par la Croix-Rouge – Polynésie française, car les organisations caritatives de ce type sont exemptées de droits et taxes d’importation. Les machines ont du être adaptées : conçues à l’origine pour les États-Unis, elles n’étaient pas conformes à nos normes électriques. C’est pourquoi elles arrivent au fur et à mesure de Chine où se trouve leur fabricant, après modification.

Ces équipements vont être répartis entre le CHPF, les cliniques et les structures paramédicales impliquées dans les soins de suite. Les concentrateurs d’oxygène sont destinés aux patients qui auront besoin d’une supplémentation en oxygène après avoir passé la phase aigüe de la maladie.