Covid : une étude pour savoir combien de Polynésiens ont été réellement contaminés

L’immunité de groupe dès « 30 ou 40% » en Polynésie ? Cette étude doit permettre aux autorités de savoir à quel point la Polynésie est loin de « l’immunité collective ». Une protection acquise quand une certaine part de la population a développé naturellement, par la contamination ou par la vaccination, une résistance immunitaire au virus. On estime généralement, dans le cadre de la pandémie de Covid, qu’il faut 60 à 70% de population « protégée » pour que la circulation du virus soit naturellement stoppée. Mais en Polynésie ce seuil critique pourrait être plus bas. Plusieurs études, menées notamment en Australie, ont défini que le facteur de reproduction naturel du virus (souvent dénommé « R ») était plus bas au fenua que dans les pays d’Europe ou d’Amérique du Nord. « Ce taux, qui était de 2,5 ou 3 en Europe au début de la crise, ne serait que de 1,15 ou 1,3 en Polynésie », note Xavier de Radiguès. En cause : des facteurs environnementaux et de modes de vie encore difficilement compréhensibles. « Il ne s’agit que d’hypothèse à confirmer », reprend l’épidémiologiste. Mais si c’était le cas, ce serait une très bonne nouvelle pour la Polynésie. Et pour cause : le chiffre de 60 à 70% pourrait baisser « en dessous de 50%, peut-être même à 30 ou 40% ». Et l’immunité de groupe pourrait être atteinte beaucoup plus rapidement. https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2021/01/COVID-radigues-prevalence-2.wav L’étude de séroprévalence ne devrait pas répondre directement à cette interrogation. Mais devrait permettre d’en savoir plus sur les « facteurs individuels et environnementaux associés à l’infection ».