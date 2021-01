Trophées du Sport : Vaihei Samin, candidate n°12

Vaihei Samin est la fille de Xavier Samin, qui fut gardien de l’AS Tefana et de la sélection de Tahiti. Vaihei a baigné dans le milieu du football depuis sa plus tendre enfance au sein de Tefana, un club possédant l’une des meilleures écoles de football du pays. En 2018, elle part pour la métropole pour suivre sa scolarité en sport-études. En 2019, elle est une des joueuses clé de la sélection tahitienne lors des Jeux du Pacifique de Samoa. Après une première année d’acclimatation difficile en métropole, tout se passe mieux pour Vaihei en 2020 qui évolue désormais au FC Fleury, club de première division féminine, même si un nouveau coup dur l’a mise à l’épreuve puisqu’elle perd sa plus fidèle supportrice, sa mère. Aujourd’hui, elle souhaite plus que tout atteindre ses objectifs. Pour Vaihei « Il ne faut pas se contenter de la réussite, il faut tout faire pour atteindre l’excellence ».

Née le 15 Septembre 2001 à Papeete Origines : Parents Polynésiens originaires de Tahaa, on vit sur Tahiti dans la commune de Faa’a Situation familiale : Mariée à Marama Amau qui a un petit garçon de trois ans Un héros de ton enfance : Mes parents ainsi que ma grand-mère maternelle qui ont eu un parcours inspirant et de très beaux palmarès sportifs Si tu étais un animal ? Un chien. J’adore les chiens, je suis fille unique. Sunzy et Coach ont été pour moi comme des frère et sœur de substitution ! Une valeur morale ? « Si Dieu a mis un obstacle sur ton chemin, c’est que tu peux le surmonter. Aie la foi et le courage ! » Ton activité professionnelle ? Je fais des études en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et je suis footballeuse au FC Fleury 91 Sponsor ? Les sponsors de mon club Trois meilleurs résultats de ton palmarès 2020 ? Intégration au groupe professionnel D1 Féminin du FC Fleury 91 en juillet 2020 Première convocation de match en groupe pro contre EA Guingamp 4e place derrière PSG, Lyon, Bordeaux au classement général D1

Tes débuts sportifs, une anecdote, un souvenir ?

« Lors de ma première année au pôle Espoir de Tours, j’ai dû traverser beaucoup de moments difficiles parce que j’ai dû quitter pour la toute première fois ma famille et mon île. Nouveau pays, nouveau climat, la France c’est un autre mode de vie et l’adaptation a été très dure. Si je compare ma première année avec cette année, il y a eu un énorme changement en positif, et je suis fière d’en parler aujourd’hui. Heureuse aussi de pouvoir partager tout ça avec tout le monde, avec tout sportif souhaitant partir pour espérer de nouvelles perspectives professionnelles. »

Qu’est ce qui te plaît dans ton sport, pourquoi l’avoir choisi ?

« Ce n’était pas vraiment un choix, le foot c’est notre sport familial. Toute ma famille le pratique, mes parents, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, que ça soit côté maternel ou paternel. J’aime tout de ce sport, le côté collectif mais aussi le côté individuel. On peut se battre sur le terrain mais se câliner à la fin du match, le foot est plein de surprises, on va dire. Il y a tant à aimer dans ce sport, les dribbles, les frappes, les jongles…mais avant tout tu fais de magnifiques rencontres qui peuvent changer ta vie, au niveau professionnel comme personnel. »

Décris ton entrainement, ton coaching, ta nutrition ?

« On s’entraine une à deux fois par jour : muscu, travail technique, renforcement musculaire…Le lundi c’est souvent récupération, le mardi et mercredi c’est le cardio avec beaucoup de jeu intensif. Le jeudi, c’est uniquement situation devant le but et le vendredi c’est travail de vivacité avec du jeu réduit. Je suis suivie par un diététicien qui est aussi coach sportif. En dehors des entrainements, je fais des séances en plus avec lui pour travailler tous mes défauts, pour m’aider à être plus performante sur le terrain. »

Un message pour la population, ta philosophie de vie, un conseil ?

« Quoi qu’il arrive, n’abandonnez jamais ! Relevez la tête et avancez, ne reculez devant rien ! Il faut se battre chaque jour. Il ne faut pas se contenter de la réussite, il faut tout faire pour atteindre l’excellence. J’ai vécu énormément de choses, j’ai dû surmonter beaucoup d’obstacles, la séparation avec ma famille puis tout récemment le décès de ma petite maman. C’était mon pilier et ensemble on s’était donné des objectifs, et aujourd’hui je me donne tous les moyens pour pouvoir les atteindre pour mon mari, pour ma famille et pour ma maman. »