Les heureux gagnants de la Bibliothèque Océanienne

À l’occasion des 20 ans de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, les éditeurs membres ont lancé le jeu « Gagne ta Bibliothèque océanienne ». Le tirage au sort s’est déroulé hier et a révélé ses 40 gagnants.

Un anniversaire fêté en bonne et due forme ! Avec pas moins de 800 livres offerts aux 40 gagnants, les contes et autres légendes océaniennes n’auront plus aucun secret pour eux. Chacun va recevoir 20 ouvrages pour célébrer symboliquement les 20 ans de l’AETI. L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles a sélectionné 20 jeunes nés en 2000, et puisqu’il n’y a pas d’âge pour découvrir l’amour de la lecture, 20 bébés nés en 2020 ont aussi été choisis. Un moyen d’initier la jeunesse aux voyages et à la culture océanienne.

L’opération était ouverte aux résidents, natifs ou de parents natifs de Polynésie. Au total, 181 participations ont été enregistrées, soit 113 dans la catégorie des bébés et 68 du côté des jeunes.

À découvrir, la liste des 40 ouvrages et les heureux gagnants élus mercredi 20 janvier :