Après Papeete, le salon du livre s’invite dans les îles

Le 23e salon du livre s’est achevé ce dimanche à la maison de la culture, avec notamment la remise des prix du concours de nouvelles. Après ces quatre jours à Papeete, très satisfaisants pour l’organisation malgré la météo, l’évènement s’envole vers Huahine et Rangiroa.

Ils s’appellent Anton Guilleminot, Alicia Tchan Louk et Vahinetua Caire Tetauru. Ils sont les lauréats du concours d’écriture de nouvelles, dont le résultat a été annoncé dimanche en début d’après-midi, au jour de clôture du salon du livre. Un concours toujours aussi dynamique, comme en témoignent la centaine de textes reçus par les membres du jurys, qui ont eu du mal à se mettre d’accord. « On a encore reçu beaucoup de textes, de nos fidèles et de nouveaux auteurs. On a eu des nouvelles dans toutes les catégories, même les petits de 6 à 11 ans. Dans le jury, ce sont des moments très sympathiques, durant lesquels chacun défend son texte en fonction de sa sensibilité », détaille Marie Kops, coordinatrice du salon.

La météo n’a pas troublé la fête

Ce bilan positif est sur toutes les lèvres, dans les travées de la maison de la culture. « On a eu un petit peu peur avec la pluie qui ne nous as pas épargnés jeudi et vendredi, mais nous avons réussi à trouver des solutions pour répondre à toutes les demandes des scolaires », se satisfait l’organisateur Christian Robert, président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles.

Sans avoir les données définitives, ils estime que « au moins 3 000 » élèves ont fait le déplacement. Ils étaient par exemple 800 à assister à la pièce de théâtre Oh my ! Omai, vendredi. « Nous sommes vraiment très content, étonnés du monde que nous avons eu jeudi et vendredi. Et le samedi a aussi été très, très, fréquenté », poursuit Christian Robert qui note aussi de très bon chiffres de ventes pour les différents éditeurs.

L’organisateur l’assure, la motivation est intacte et « la passion et les forces vives sont là ». Désormais, « on continue le travail », puisque le salon a rendez-vous avec les Raromatai, avec deux évènements en simultanée, du 25 au 8 octobre : à Huahine et à Rangiroa.

« A chaque fois c’est un très très bel accueil, la population vient toujours en nombre pour découvrir les nouveautés, puisque le fond littéraire polynésien est riche et dense, avec 35 nouveautés cette année. Donc on est attendus, les gens sont très contents de pouvoir accéder aux livres, ce qui n’est pas le cas toute l’année« , sourit Marie Kops.

Une troisième date est prévue à Raiatea, où le salon aura lieu du 29 novembre au 2 décembre.