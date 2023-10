Pêche sous marine : de la qualité à défaut de quantité

Maui Taea a remporté le championnat de Polynésie, ce week-end autour de Papeari et Vairao. Le 5e mondial devance Dell Lamartinière et Mahana Tixier, un jeune des Blacks Fins de Raiatea. Seulement six chasseurs étaient engagés, un manque de densité qui n’empêche pas la Polynésie d’être très compétitive à l’international.

Avec 34 prises en deux jours Maui Taea a décroché le championnat de Polynésie individuel ce week-end, son deuxième de la saison après sa victoire par équipes en juillet. Homme fort de la saison, cinquième des derniers mondiaux, le chasseur de Tefana a battu son camarade de club et en sélection Dell Lamartinière, qui a du se contenter de la plus grosse prise du week-end (10 kg). « Ca a été deux journées difficiles, compte tenu de la houle. On savait que c’était des endroits compliquer pour passer la barre des dix prises », raconte le président de la fédérations des sports subaquatiques de compétition, Rahiti Buchin.

Seuls six compétiteurs étaient engagées, uniquement des hommes. « Il y avait de l’excellent niveau, car nous avons trois pêcheurs qui font partie des quinze meilleurs mondiaux, donc un beau gratin », rappelle le dirigeant, sur la lancée des mondiaux réussis de septembre.

« On a vu que ça fonctionne »

En Espagne, Tahiti avait terminé deuxième par équipes chez les dames et troisième chez les hommes, Maui Taea, Dell Lamartinière et Titouan Ronçin se classant 5e, 6e et 15e. Tous trois étaient dans l’eau ce week-end. Cette qualité explique pourquoi le faible nombre de participants n’inquiète pas outre-mesure à la fédération, bien consciente des contraintes. « Beaucoup de gens font de la pêche ici, mais au niveau sportif c’est plus compliqué », rappelle Rahiti Buchin.

D’ordinaire « on arrive à monter à dix, douze » sur les compétitions individuelles, mais la météo du week-end n’a pas aidé. « Toute la logistique à fournir, avec un bateau suiveur et un capitaine qui va vous suivre pendant deux jours« , non plus. Et surtout « les conditions de participation sont drastiques et ça décourage beaucoup », reconnait Rahiti Buchin. « Mais, enchaîne t-il, ces règlements là, on les a mis en place justement pour nos compétiteurs, pour les préparer à l’international. On a vu que ça fonctionne cette année, avec les résultats des filles et des garçons, et même sur les trois, quatre dernières années ».

Malgré ces contraintes, de jeunes talents émergent régulièrement. Ce week-end, le rayon de soleil est venu de Mahana Tixier. Ce chasseur de 21 ans participait à ses premiers championnats individuel, après avoir terminé 6e par équipes aux côtés de son père en juillet. « Il a été constant, avec deux belles pêches, treize prises samedi et onze prise dimanche. En sachant qu’il faut passer la barre des dix prises et que cette zone était très, très difficile », insiste le dirigeant. Ce jeune de Raiatea, représente le club de l’île sacrée, les Blacks Fins. « Terminer juste derrière Dell pour une première, se classer sur le podium… On compte sur lui, on sait qu’il fera partie de l’élite polynésienne dans les années à venir », prévient Rahiti Buchin.