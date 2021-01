Adieu esplanade Jacques Chirac, bonjour « Tahua Tu-Marama »

Le Conseil des ministres a approuvé le projet de délibération portant dénomination de parcelles cadastrées à Papeete, sous l’appellation « Tahua Tu-Marama », s’étendant entre deux cours d’eau, la Tipaerui à l’ouest et la Vaihi, aujourd’hui disparue, à l’est. L’assemblée de la Polynésie se prononcera bientôt sur ce changement de nom.

Ces parcelles constituent un remblai relevant du domaine public artificiel de la Polynésie française. Le nom de « Tu-Marama » redonne toute sa valeur historique à cet espace mais aussi à la toponymie et aux traditions orales qui s’y rattachent. S’étendant entre deux cours d’eau, la Tipaerui à l’ouest et la Vaihi à l’est, rivière aujourd’hui disparue dont l’embouchure se trouvait en aval de l’avenue Pouvanaa a Oopa, ce territoire se divisait en trois grandes sections foncières :

Papofa’i qui s’étend depuis l’embouchure de Tipaeru’i jusqu’à Te‘oti’arahi o Pare qui prend fin sur la rue du Lieutenant Varney. Il s’agit là de la frontière historique entre les anciens mata’einaa de Tefana i Ahura’i (Faaa) et Te Porionuu (Pare). L’embouchure de la Tipaeru’i était un débarcadère naturel traditionnel, d’où son nom, et sur sa rive est se dressait, autrefois, le Fareva’a de Tefana i Ahura’i à l’emplacement de l’actuel parking de la clinique Pa’ofai.

Ti’ara’amoari sur laquelle la clinique et le temple protestant de Pa’ofa’i sont implantés. Mais c’est surtout sur cette même terre, à l’emplacement actuel du temple, que le marae Tumarama avait été édifié. Sur le marae Tumarama, étaient consolidés les liens d’alliances des arii de Pare (Tū /Pomare), de Moorea (Mārama) et de Tefana i Ahurai (Teri’ivaetua). On y décidait également le bénéfice d’une charge, d’un titre, ou la perte d’une fonction ou d’une sanction.

Enfin, la terre Vaiti’aria ou Vaituria fait face à l’espace connu actuellement sous le nom d’esplanade Jacques Chirac. C’est là qu’atterrissaient les va’a, pahi et manuâ des Ti’aria ou des Turia, ceux qui avaient les plus hautes fonctions sur terre et sur mer, une fois leur quarantaine obligatoire effectuée sur l’îlot de Motu Uta après de longues campagnes en mer.

Bien que ce marae n’existe plus car ses pierres ont servi à la construction du temple de Pa’ofai, il reste cependant les noms de deux grands aito, Tū et Marama, qui dédièrent cet espace à la paix entre les clans et aux voyages qui ont bâti la civilisation polynésienne. Et, il y a juste en face, l’avenue qui porte le nom d’un autre aito de la Première guerre mondiale, le metua Pouvanaa a Oopa. « Tahua Tu-Marama » est un hommage rendu à la mémoire d’illustres ancêtres de ce haut lieu d’alliances souveraines et politiques que sont : Ari’i Tu et Ari’i Marama. Le projet de délibération sur le sujet est transmis à l’Assemblée de la Polynésie française.

