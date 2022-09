Crash Air Moorea : les responsables condamnés à des peines allégées

Quinze ans après, le procès du crash d’Air Moorea s’est terminé ce jeudi devant la cour d’appel de Papeete. Les quatre responsables ont écopé de 36 mois de prison avec sursis. Air Moorea est condamnée à payer 25 millions de Fcfp d’amende.

Le procès du crash d’Air Moorea a pris fin jeudi, après quinze années de procédure. Pour rappel, vingt personnes ont péri le 9 août 2007 lors du crash du Twin Otter de la compagnie Air Moorea. Ce jeudi, après la décision de la Cour de Cassation annulant son prédécent jugement, la cour d’appel de Papeete s’est prononcée pour la deuxième fois sur le quantum des peines auxquelles avaient été condamnés la compagnie, trois de ses cadres, et l’ancien directeur du GSAC en Polynésie. Quatre des responsables de cette affaire ont tous écopé de peines allégées soit 36 mois de prison avec sursis et à l’interdiction définitive d’exercer une activité en rapport avec l’aérien. En première instance, puis en appel, les prévenus, reconnus coupables d’homicides involontaires, avaient été condamnés à des peines mixtes comprenant de la prison ferme et des interdictions d’exercer.

La compagnie Air Moorea devra quant à elle, payer une amende de 25 millions de Fcfp. « Une amende dérisoire« , selon l’association des victimes du crash qui s’attendaient aussi à une autre issue finale pour les prévenus. « Aujourd’hui, nous sommes protéges car leurs avions ne voleront plus, mais les responsables restent en liberté. Aujourd’hui, je me sens un peu impuissant, un peu dégouté, un peu résigné, un peu désabusé, mais demain matin je pourrai me regarder dans le miroir sans avoir à rougir, même si j’aurai aimé mieux faire…« , écrti l’un des membres de l’association sur la page Facebook Crash Moorea.

Les prévenus ont cinq jours pour saisir la Cour de cassation. Passé ce délai, cette affaire sera définitivement close sur le plan pénal.