Croisières : près de 6 000 touristes à Papeete lundi et mardi

Deux très gros navires de croisière sont attendus en Polynésie en ce début de semaine, le premier en provenance d’Amérique du Sud, le second en provenance de Hawaii. Au total, ce sont 5 936 passagers et 2 008 membres d’équipage qui sont susceptibles de débarquer sur le front de mer lundi et mardi.

Le Costa Deliziosa arrive ce lundi 17 février à 8 heures à Papeete, d’où il repartira à 18 heures en direction de Bora Bora. Le navire, avec 2 826 passagers et 908 membres d’équipage, est sur un itinéraire Venise-Sydney de deux mois, via la façade Ouest de l’Amérique du Sud. Sa précédente escale était l’île de Pitcairn.

Le Emerald Princess, est arrivé de dimanche à Bora Bora avec 3 110 passagers et 1 100 membres d’équipage. Il en repartira lundi à 20 heures, pour arriver à Papeete mardi 18 février à 8 heures. Il sera à quai jusqu’à son départ pour Moorea, jeudi à l’aube. Le navire effectue actuellement une boucle à partir de Los Angeles, via Hawaii et Samoa.

Enfin, le plus modeste Amsterdam (1 380 passagers et 640 membres d’équipage) sera à Papeete toute la journée de samedi 22 février.