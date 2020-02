Cécile Mercier officialise sa candidature à Punaauia

Cécile Mercier lance officiellement sa campagne à la mairie de Punaauia. « Je suis fière de vous annoncer ma candidature à la mairie de Punaauia », a annoncé ce samedi matin avec conviction la tête de liste Amuitahira’a no te ananahi o Punaauia. Celle qui avait remplacé Oscar Temaru sur les bancs du Tavini à l’assemblée en octobre 2018, souhaite créer la surprise dans la courses aux municipales.

« Punaauia est ma commune », prévient d’emblée la candidate originaire des Tuamotu. Durant la conférence, la candidate explique que Punaauia a été une terre d’accueil pour elle. À Punaauia, elle y a « ses souvenirs », « sa famille », « c’est à Punaauia que j’ai tout construit ». Cécile Mercier est « une femme du peuple », c’est ainsi qu’elle se décrit. »Dans notre commune, nous sommes des femmes et des hommes que vous connaissez, nous partageons les mêmes inquiétudes et les mêmes préoccupations », développe la tête de liste. « Solidarité », « amour », « compassion » : autant de valeurs que la candidate souhaite insuffler durant sa campagne. « Notre ambition est de construire un avenir harmonieux et équilibré dans la commune de Punaauia ».

Déjà une expérience en politique

Cécile Mercier explique être entrée en politique en 1983 et avoir adhéré deux ans plus tard au parti bleu ciel. Cécile Mercier a connu sa toute première véritable expérience politique en 1995 lors des élections communales. Candidate aux municipales de Punaauia en 1995, elle explique avoir fait ses premiers pas au Tavini avec Wilfred Tetuanui. Suivante de liste d’Oscar Temaru sur la 3e section des Îles du Vent, aux législatives de 2018, elle le remplace sur les bancs du Tavini, en octobre 2018 à l’assemblée, après l’annulation de l’élection du leader du Tavini. Aujourd’hui, la candidate se présente à nouveau mais cette fois-ci sous la bannière du Amuitahira’a No Te Ananahi o Punaauia.

Une femme au front

Quand on évoque les adversaires politiques de Cécile Mercier dans la course à la mairie, celle-ci sort son atout majeur : « ma vision politique en tant que femme », annonce avec ferveur la candidate. Une vision en tant que mère, en tant que femme active, en tant que femme croyante ». Cécile Mercier insiste : « Je suis une femme qui ne craint pas les ‘on dit’ et veut croire dans les capacités de chacun ». De plus, la candidate estime être la plus à même de dialoguer avec la population, « Nous irons dans les quartiers afin de discuter (…) la différence se fera sur ça ». Elle ne manque pas par ailleurs d’adresser une pique au maire sortant de Punaauia, Simplicio Lissant. « Je veux proclamer ma volonté de changer les choses qui ont été promises et oubliées ». La candidate confie ne pas vouloir être la candidate des promesses mais bien la candidate de l’action. « Si nous sommes élus les habitants de Punaauia pourront voir la différence ».

« La commune de Punaauia a un formidable potentiel »

La tête de liste explique vouloir exploiter au maximum le potentiel de la commune. Par son attractivité et sa situation géographique, le tourisme à Punaauia est l’une des fiertés qu’il faut continuer à promouvoir pour la candidate. Autre projet : l’installation d’un marché : « Nous n’avons pas de marché à Punaauia » regrette la candidate, « un marché est aussi un gage d’attractivité économique ». La création d’un marché serait aussi l’occasion de remettre les métiers manuels au goût du jour, « trop souvent injustement délaissés » considère la candidate. « Aucune promesse, que du concret », répète Cécile Mercier. Parmi les autres axes de réflexion abordés, elle explique vouloir stopper le trafic et la consommation de drogue dans la commune. « Pour régler ce problème, il faut d’abord éduquer la famille », souligne-t-elle.

En matière d’emploi, la candidate promet de trouver des solutions pour éradiquer le chômage chez les jeunes.

Une alliance Tavini-Tahoeraa

Punaauia sera l’une des communes où l’alliance Amuitahira’a promue par Gaston Flosse, mais boudée par Oscar Temaru, présente une liste. Interrogée sur l’alliance Amuitahira’a, Cécile Mercier se veut confiante pour l’avenir.

Pour Bernadette Salmon (Tahoeraa et tête de liste numéro 3 sur la liste Amuitahira’a), le projet commun de cette alliance passe avant les intérêts de chaque parti.

« C’est un vrai projet qu’il manque à la commune de Punnauia« . Un projet qui justement n’a pas été encore présenté puisque la candidate a rappelé que le programme « complet » ne sera dévoilé que prochainement, tout comme la liste entière.

Pour rappel, Cécile Mercier devra se disputer le siège de maire avec le maire sortant Simplicio Lissant, tête de liste du « Te Hotu Rau » ainsi que le vice-président Teva Rohfritsch, déjà candidat aux municipales de 2014, avec la liste « Tamarii Punaauia ».