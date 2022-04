CrossFit : première édition des Polynesian Battle Games

La société de promotion événementielle Motu Production organise les Polynesian Battle Games les 15, 16 et 17 avril. Cette compétition de crossfit, discipline mêlant haltérophilie, gymnastique et cardio, s’étale sur trois jours et sur trois sites différents. Les épreuves seront révélées seulement deux jours avant aux 63 tandems inscrits.

C’est une première à Tahiti. Les Polynesian Battle Games, une nouvelle compétition de crossfit, s’étaleront sur trois journées les 15, 16 et 17 avril, dans différentes variations de w.o.d., « work of the day ». Motu Production, société de promotion événementielle née l’année passée, organise l’événement avec Black Box Tahiti, une des salles de crossfit du Pays. Mais Arnaud Kressmann, son fondateur, a voulu fédérer en ouvrant l’événement au plus grand nombre. Le but est d’inciter « tous les athlètes de Polynésie à se rassembler autour de la discipline et de la compétition », qu’ils soient inscrit chez Black Box ou ailleurs, à Moorea, Bora Bora, Raiatea ou Tahiti, îles qui comptent les autres salles de sport dédiées à cette discipline, comme l’explique Arnaud, lui-même adepte de crossfit. Et cela fonctionne mieux que prévu : 63 équipes de deux hommes ou de deux femmes sont inscrites dans les sept catégories.

Épreuves surprises : « pour être prêts à affronter n’importe quoi »

Comme l’explique l’organisateur, le crossfit se décline en trois types d’exercices : « elle mélange haltérophilie, gymnastique et tout ce qui est cardio, l’objectif étant de réaliser un certain nombre de Wod, pour Work of the day », le défi du jour. En ce qui concerne les Polynesian Battle Games, les Wod sont encore inconnus des participants, qui les découvriront deux jours avant seulement. « C’est pour qu’ils soient bons dans tout et qu’ils soient prêts à affronter n’importe quoi », explique Arnaud Kressmann. Ainsi, les épreuves seront variées et réparties sur trois sites : le premier jour au camp militaire de Arue, le deuxième à la piscine de Tipaerui et le troisième à la salle Black Box Tahiti située à Tipaerui.

Des lots importants sont en jeu : des billets d’avion pour les États-Unis afin de participer à des compétitions, des prize money d’un total de 200 000 francs, et des prix offerts par un institut de cryothérapie entre autres lots, qui totalisent un montant d’un million de francs. Il est possible d’assister à ce véritable marathon de crossfit en se procurant un billet pour les trois jours ou pour un seul, à la salle de sport Black Box Tahiti à partir de mercredi 6 avril. Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement.