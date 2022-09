Cycle around the globe : « Ensemble on peut empêcher le suicide »

Dans le monde, le suicide emporte près de 703 000 personnes par an et en fait souffrir beaucoup d’autres. Leur venir en aide, c’est la vocation de l’Association internationale de prévention du suicide et de SOS suicide au fenua. À l’occasion du 10 septembre, journée internationale de prévention du suicide, une soirée œcuménique débute à 18 heures dans les jardins de la mairie de Pirae et dimanche une randonnée cycliste autour de Tahiti s’inscrit dans le mouvement collectif virtuel Cycle around the world du 10 septembre au 10 octobre.

Fédérer le plus de monde possible, et éveiller la solidarité chez chacun, c’est le début de la réussite pour les bénévoles engagés dans la prévention du suicide. Ils veillent également à « réduire la stigmatisation qui l’entoure et à encourager les échanges » par leurs actions tout au long de l’année. Un combat qui doit être collectif pour porter ses fruits : dans le monde, le suicide emporte près de 703 000 personnes et en fait souffrir beaucoup d’autres. La couleur du ruban à porter en soutien : orange et jaune, pour peu à peu « devenir un phare de lumière pour ceux qui souffrent ». Et le 10 septembre plus qu’à n’importe quel moment de l’année, « chaque action peut connecter quelqu’un à la vie » rappellent les associations, à commencer par une bougie allumée ce samedi soir à 20 heures, à placer à la fenêtre.

Un moment privilégié pour « tendre la main » plus que d’habitude

Cette journée mondiale de prévention a été initiée par l’IASP, International Association for Suicide Prevention avec l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé et est relayée avec de plus en plus de force dans le monde et en Polynésie. Samedi 10 septembre à 18 heures, les jardins de la mairie de Pirae accueillent une soirée œcuménique pour soutenir les personnes endeuillées par le suicide.

Et puis dimanche 11 septembre, Pirae cyclisme s’associe au mouvement au travers d’un tour de l’île à vélo, ouvert à tous après une inscription auprès de Pacific Cycles ou en ligne sur Fenua Moove. Cette randonnée cycliste sera l’occasion d’accumuler des kilomètres à aligner à des milliers d’autres dans le monde, par la manifestation Cycle around the globe organisée pour la neuvième fois. Il est possible d’y participer depuis chez soi également en s’inscrivant ici. Du 10 septembre au 10 octobre, tout le monde est invité à pédaler et à comptabiliser des kilomètres parcourus, en salle ou sur route, « quelle que soit la distance », pour dire son soutien à la cause. C’est aussi l’occasion d’une collecte de fonds facultative.