RSMA : incorporation de la deuxième promo des volontaires jeunes cadets

La deuxième promotion du dispositif Volontaires jeunes cadets (VJC) a débuté ce vendredi 9 septembre dans l’enceinte du régiment du service militaire adapté de Polynésie (RSMAPF) en présence des partenaires du RSMA-Pf, le ministère de l’Education et le Vice-rectorat de Polynésie française.

Le dispositif VJC 2022-2023 propose un parcours pluridisciplinaire au profit d’une soixantaine de lycéens (de 16 à 18 ans) identifiés « en persévérance scolaire » dans quatre établissements scolaires :

– Le lycée professionnel de Mahina

– Le lycée du Diadème, à Pirae

– Le lycée professionnel de Faa’a

– Le lycée hôtelier de Punaauia

Parmi ces Volontaires Jeunes Cadets, on compte deux jeunes du dispositif Service National Universel dans le cadre de leur mission d’intérêt général.

Comme l’année dernière, le dispositif s’articule autour d’un « projet collectif citoyen » constitué de trois grands axes : une sensibilisation à la citoyenneté et au civisme ; l’identification d’un projet socio-professionnel ; le développement de compétences individuelles.

En pratique, sur une durée totale de 30 jours répartis sur l’année scolaire (week-ends et vacances scolaires), les VJC auront accès à des activités culturelles et sportives et à des activités de cohésion dans un cadre militaire.

Tout au long de ce parcours, les lycéens travailleront sur le thème de la culture polynésienne à travers la photographie. Ils s’inscriront également dans la dynamique du label Génération 2024 en partenariat avec le Ministère de l’Education.

L’incorporation a été également l’occasion pour les différents partenaires de revoir les Volontaires Jeunes Cadets de la première promotion et de leur remettre un certificat pour leur participation à ce dispositif.

Avec communiqué