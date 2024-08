Les négociations reprennent chez ADT, Cyril Le Gayic plutôt « confiant »

La direction d’ADT, plus « calme » et « respectueuse » selon les représentants syndicaux, doit leur transmettre au plus tard mardi matin un nouveau projet de protocole d’accord, qui sera examinée lors d’une réunion demain après-midi. Point vital pour les grévistes : le traitement des risques psycho-sociaux.

Les discussions entre la direction et l’intersyndicale ont repris ce matin à 10 heures chez ADT, « dans le calme », dit le secrétaire général adjoint de la CSIP Cyril Le Gayic. « Peut-être que c’est dû à ses rencontres avec le président et le haut-commissaire, mais on peut dire que là, il y a un tempérament correct vis-à-vis des représentants et plus de respect. »

« Mais ça veut pas dire que les demandes sont satisfaites, poursuit-il. Je suis confiant sur les issues, on verra dans le projet de protocole qu’il va nous soumettre d’ici ce soir, au plus tard demain matin. »

Au premier rang des préoccupations sui pourraient faire échouer les négociations , dit-il, les risques psycho-sociaux sur lesquels les syndicats ne veulent ni « études » ni « programmes » mais des engagements fermes et datés. La demande d’audit faite par le président du Pays ? « Un audit, ça peut mettre six mois, sept mois, nous ont veut des engagements immédiats, pas reporter aux calendes grecques », répond Cyril Le Gayic. L’intersyndicale a proposé à la direction de créer un service spécifiquement dédié aux problèmes psycho-sociaux qui serait hors du champ d’action de la très contestée directrice des ressources humaines.

Les grévistes accusent notamment la direction des ressources humaines de n’avoir fait aucune mise à jour du « document unique d’évaluation des risques professionnels », obligatoire depuis 2013 et que ADT n’avait établi qu’en 2014.