Danse avec les stars : c’est fini pour Vaimalama

Le couple a été éliminé vendredi soir de l’émission. Dans un post sur les réseaux sociaux intitulé « Clap de fin », Vaimalama Chaves a salué ses fans et dit au revoir à l’aventure de Danse avec les stars.

Vaimalama Chaves et Christian Millette ont finalement été éliminés de la compétition télévisée Danse avec les stars vendredi soir dernier. Le jury a discuté longuement, faisant même intervenir l’animateur qui leur a demandé s’ils « faisaient une belote ou… ». Mais finalement, la décision tombera et ça ne passera pas pour Vaimalama et Christian qui sont éliminés. Au micro de Camille Combal, l’animateur, Vaimalama a souligné sa « fierté » d’être allée aussi loin dans l’aventure, d’avoir découvert « la saveur des émotions et les épices des commentaires ». « C’était une belle expérience humaine, physique… psychologique ! Car je ne m’attendais pas à ce que ça aille aussi loin, donc merci beaucoup ! » Christian Millette s’est également exprimé, félicitant sa partenaire : « Tu as été extraordinaire parce que tu es arrivée sans savoir vraiment dans quoi tu t’embarquais. Et tu as été à 300% tous les jours, je suis vraiment très fier de toi. On m’a toujours dit qu’il fallait terminer sur une très bonne danse et pour moi c’était une très bonne danse. »

Sur les réseaux sociaux, Vaimalama a de nouveau dit sa satisfaction d’avoir vécu cette « expérience riche en émotions, en passion, en sensations, apprentissage, remise en question, tellement de belles choses de vécues et partagées avec une seule personne Christian Millette. Pas de déception, pas de tristesse. Ce soir, du meilleur et du pire, j’ai donné ce que tout j’avais, mais ‘que parfois, même tout donner n’est pas forcement suffire’ », citant Goldman.