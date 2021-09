Danse avec les stars, le nouveau défi de Vaimalama

Miss France 2019 fait partie des candidats de Danse avec les stars 2021. L’émission sera diffusée à partir de vendredi 17 septembre à Tahiti. La chanteuse a entamé une sérieuse préparation physique et a pris ses premiers cours de danse.

La nouvelle a fait le tour de la toile en une dizaine d’heures : Vaimalama Chaves participe à l’émission télévisée Danse avec les stars pour son édition 2021. Sur son compte Instagram d’abord, elle a publié des stories évoquant son entraînement qui démarre sur les chapeaux de roue : « j’ai besoin de pratiquer fort encore mais franchement c’est pas si mal ». On l’y aperçoit esquisser quelques pas de tango avec un professeur dont l’identité est encore inconnue. C’est ensuite sur les pages Instagram et Facebook de Danse avec les stars ou « Dals » que la nouvelle est annoncée officiellement : « Vaimalama Chaves rejoint le casting de Danse Avec Les Stars « .

Outre l’orientation de ses mains et de ses pieds à perfectionner lors des cours de danse, la jeune femme de 26 ans a entrepris un entrainement physique pour pouvoir rivaliser avec les autres compétiteurs. C’est tout de même une adversaire attendue puisqu’elle a été contactée par l’émission pour la première fois il y a deux ans. Sur le plateau on la retrouvera dès vendredi aux côtés de plusieurs acteurs, chanteurs et comédiens : Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes), Gérémy Crédeville, Lucie Lucas (Clem) et Aurélie Pons (Ici tout commence), les chanteurs Lââm, Wejdene, Tayc, et Bilal Hassani, l’humoriste Lola Dubini, le Youtubeur Michou, la danseuse burlesque américaine Dita Von Teese et l’ancien aventurier de Koh-Lanta Moussa.