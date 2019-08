De 150 000 Fcfp d’allocation pour les aidants feti’i on arrive à 50 000 Fcfp

Entre les promesses de campagne et la mise en application de ces dernières il y a parfois un énorme fossé. En effet, lors de la campagne des élections territoriales de mai 2018, le Tapura avait annoncé qu’une rémunération à hauteur de 150 000 Fcfp par mois serait octroyée aux aidants feti’i.

À peine six mois après les élections, cette somme a été revue à la baisse de 50%, puisque de 150 000 Fcfp on passait à 75 000 Fcfp. Lors de la 4ème séance de la session budgétaire, le 29 octobre dernier, la présidente du groupe Tapura à l’assemblée, Tepuaraurii Teriitahi, avait finalement annoncé qu’une solidarité devait « naturellement être renforcée envers les plus fragiles, à commencer par nos matahiapo, en faveur desquels il est prévu la mise en place d’un nouveau dispositif baptisé Aidant Feti’i » financé par le Pays « d’une allocation forfaitaire à hauteur de 75 000 Fcfp par mois . Une enveloppe budgétaire de 300 millions sera inscrite l’an prochain pour ce dispositif».

Finalement, cette allocation sera une seconde fois revue à la baisse, puisqu’elle est aujourd’hui de 50 000 Fcfp par mois. Le président du Pays Édouard Fritch explique que sinon « cela risque de coûter beaucoup plus cher ».